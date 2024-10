Ataque israelita causa morte de três jornalistas no Líbano

Um ataque do exército de Israel causou esta sexta-feira a morte de três jornalistas no sudeste do Líbano, anunciou a agência de notícias oficial libanesa ANI.

"Aviões de guerra israelitas realizaram um ataque às 03:30 [01:30 em Lisboa] na fronteira entre o Líbano e a Síria", disse a ANI, tendo como alvo a comunidade de Hasbaya.

De acordo com a imprensa local, o ataque atingiu um hotel em Hasbaya, com perto de cinco mil habitantes situada a cerca de 50 quilómetros a sul da capital do Líbano, Beirute.

Os meios de comunicação social também relataram ataques aéreos israelitas contra os subúrbios a sul de Beirute.

O ataque mais violento ocorreu na zona de Choueifat al-Amrousieh, onde destruiu dois edifícios e desencadeou um grande incêndio.

Um outro ataque teve como alvo o distrito de Sainte-Thérèse, onde dois edifícios, perto do Tribunal Constitucional, ruíram.

Também esta sexta-feira, o exército de Israel confirmou que cinco soldados morreram em combates no sul do Líbano, onde lidera uma ofensiva terrestre contra o Hezbollah, movimento islâmico libanês apoiado pelo Irão.

Em comunicado, o exército israelita disse que os soldados eram todos reservistas e "caíram em combate no sul do Líbano" na quinta-feira.

Estas mortes elevam para 32 o número de soldados mortos desde o início da operação no Líbano a 30 de setembro, de acordo com um relatório estabelecido da agência internacional AFP.

Israel iniciou, a 23 de setembro, uma intensa campanha de ataques aéreos contra os bastiões do movimento xiita libanês Hezbollah e, logo a seguir, uma ofensiva terrestre no sul do Líbano.

Em um ano de conflito entre Israel e o Hezbollah, mais de 2.570 pessoas morreram e pelo menos 12 mil ficaram feridas, a grande maioria nas últimas cinco semanas, indicou a última contagem das autoridades de saúde libanesas.

A ofensiva israelita deixou ainda mais de 1,2 milhões de deslocados, disseram as autoridades de Beirute, e cerca de 334.800 cidadãos sírios e outros 150.100 libaneses fugiram da violência no Líbano para a Síria