Três soldados mortos em ataque israelita no Líbano

O exército libanês disse, esta quita feira, que três soldados, incluindo um oficial, foram mortos num ataque israelita enquanto realizavam uma operação de retirada de feridos no sul do Líbano, não muito longe da fronteira com Israel.

"O inimigo israelita atacou membros do exército libanês nas proximidades da aldeia de Yater, [na região de] Bint Jbeil [no sul do país], enquanto realizavam uma operação de retirada de feridos, o que levou à morte de três mártires, incluindo um oficial", avançou, em comunicado, o exército libanês.

Mais de uma dezena de soldados libaneses morreram desde que Israel iniciou, a 23 de setembro, uma intensa campanha de ataques aéreos contra os bastiões do movimento xiita libanesa Hezbollah e, logo a seguir, uma ofensiva terrestre no sul do Líbano.

Vários países criticaram os ataques israelitas contra os militares libaneses, bem como contra a missão de manutenção da paz das Nações Unidas no sul do Líbano (Finul).

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, manifestou na quarta-feira "profunda preocupação" com os recentes relatos de ataques contra as forças armadas do Líbano numa conversa telefónica com o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant.

De acordo com um comunicado do Pentágono, Austin instou Israel a tomar "todas as medidas necessárias" para garantir a segurança dos militares do país e dos capacetes azuis no Líbano.

Em um ano de conflito entre Israel e o Hezbollah, mais de 2.570 pessoas morreram e pelo menos 12 mil ficaram feridas, a grande maioria nas últimas cinco semanas, de acordo com a última contagem das autoridades de saúde libanesas.

A ofensiva israelita deixou ainda mais de 1,2 milhões de deslocados, disseram as autoridades de Beirute, e cerca de 334.800 cidadãos sírios e outros 150.100 libaneses fugiram da violência no Líbano para a Síria.

Israel alega querer afastar o Hezbollah da fronteira e pôr fim aos ataques com foguetes, para permitir o regresso de cerca de 60 mil habitantes deslocados do norte do território.