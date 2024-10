Tempestade Trami faz pelo menos 24 mortos

Pelo menos 24 pessoas morreram, no nordeste das Filipinas, devido a inundações e aluimentos de terra causados pela tempestade tropical Trami.

Pelo segundo dia, o governo encerrou escolas e escritórios na ilha de Luzon, para proteger milhões de pessoas, depois de a tempestade tropical Trami ter atingido a província de Isabela, no nordeste do país.

As mortes ocorreram, na maioria, por afogamento na região de Bicol, duramente atingida, e na província vizinha de Quezon, mas prevê-se que o número de vítimas mortais aumente à medida que cidades e aldeias isoladas pelas inundações e com estradas bloqueadas por aluimentos de terras e árvores derrubadas consigam enviar relatórios, indicaram a polícia e as autoridades provinciais.

A agência governamental de mitigação de catástrofes filipina declarou que mais de dois milhões de pessoas foram afetadas pela tempestade. Há 75.400 aldeões desalojados e abrigados em locais mais seguros.

Cerca de 20 tempestades e tufões atingem as Filipinas todos os anos. Em 2013, o tufão Haiyan, um dos ciclones tropicais mais fortes registados no mundo, causou a morte ou o desaparecimento de mais de 7.300 pessoas e arrasou aldeias inteiras.