Prémio Sakharov para principais opositores de Maduro na Venezuela

O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento 2024 foi atribuído aos dois principais opositores de Nicolás Maduro na Venezuela, María Corina Machado e Edmundo González Urrutia, segundo anunciou, esta quinta-feira, a presidente do Parlamento Europeu (PE), Roberta Metsola.

A líder das forças democráticas e o candidato da oposição nas eleições presidenciais de julho foram galardoados "pela sua luta corajosa para restaurar a liberdade e a democracia na Venezuela".

"Na busca por uma transição de poder justa, livre e pacífica, defenderam destemidamente os valores que milhões de venezuelanos e o Parlamento Europeu tanto apreciam: justiça, democracia e Estado de direito. O Parlamento Europeu está ao lado do povo da Venezuela e de María Corina Machado e do presidente eleito Edmundo González Urrutia na sua luta pelo futuro democrático do seu país. Este prémio é para eles", destacou Metsola, em discurso no hemiciclo de Estrasburgo, França.

Metsola recordou que o PE "está ao lado" da população venezuelana e dos dois opositores ao regime de Maduro: "Este prémio é deles."



A escolha dos dois opositores ao regime venezuelano para o galardão foi feita pelas delegações portuguesa e espanhola do Partido Popular Europeu (PPE) e depois incluído como proposta do grupo político.