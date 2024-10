Bugalho sobre Prémio Sakharov 2024. "Importância fundamental para a democracia"

"O significado deste prémio é estar ao lado das pessoas que ainda acreditam na democracia". É a reação do eurodeputado Sebastião Bugalho ao Prémio Sakharov 2024 atribuído aos políticos venezuelanos Edmundo González Urrutia e María Corina Machado.

À Renascença, Sebastião Bugalho mostra-se "particularmente satisfeito, pela iniciativa da Delegação Portuguesa da AD, em conjunto com a Delegação Espanhola do Partido Popular, depois o Grupo PPE adotou-a e integrou-a totalmente e agora foi reconhecida por todo o Parlamento".

O eurodeputado defende que "a comunidade internacional tem de estar ao lado da Venezuela, ao lado de um resultado eleitoral e da democracia".

Questionado pela Renascença acerca da posição do Parlamento que, em outubro, rejeitou o reconhecimento de Edmundo González como vencedor das eleições venezuelanas, uma proposta da Iniciativa Liberal que foi rejeitada por PSD, PS, BE, Livre e PCP, com CDS-PP e PAN a absterem-se, Sebastião Bugalho explica que "é natural que em democracia os diferentes órgãos e as diferentes instituições tenham timings diferentes".

"Aquilo que a nossa resolução do Parlamento Europeu sempre teve o cuidado de fazer foi respeitar o timing de cada Governo Europeu", acrescenta.

O eurodeputado esclarece que o Parlamento Europeu não pode "interferir na política externa dos Estados-membros, nem abdicar do papel enquanto Parlamento Europeu, nem, por fim, ignorar que há vários nacionais europeus que estão detidos arbitrariamente na Venezuela e que nós não sabemos que Estados-membros é que podem estar neste momento num processo negocial para conseguir a sua libertação e que naturalmente veriam esse processo prejudicado se tomassem uma posição excessivamente assertiva e unilateral sobre aquilo que se está a passar na Venezuela".