Violada por dezenas de homens, Gisèle Pelicot diz que "não nos cabe a nós ter vergonha, mas a eles"

Gisèle Pelicot, uma mulher francesa que foi drogada e violada centenas de vezes, falou esta quarta-feira em tribunal para dizer que aquilo que lhe “aconteceu nunca mais poderá acontecer” e pedir a outras vítimas que "não tenham vergonha".

Alguns metros ali ao lado, na barra dos acusados, escutavam-na o ex-marido e alguns dos homens que este angariou para cometerem os abusos que eram gravados, fotografados e meticulosamente arquivados por Dominique Pelicot no seu computador pessoal.

As centenas de violações ocorreram entre 2011 e 2020 e, além do ex-marido, outros 50 réus estão a ser acusados de violação agravada. Se forem considerados culpados, arriscam até 20 anos de prisão.

Giséle, hoje com 72 anos, confessou que está “completamente destruída”. “Não sei se toda a minha vida será suficiente para compreender”, acrescentou.

"Homens excecionais"

Esta é a segunda vez que a vítima fala em tribunal, desde que o julgamento teve início a 2 de setembro, em Avignon, no sul de França. No primeiro testemunho, Gisèle Pélicot admitiu ter sido "sacrificada no altar do vício".