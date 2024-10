Aeroporto de Birmingham regressa à normalidade depois de evacuado devido a um "veículo suspeito"

Como consequência, as operações foram "suspensas". Houve, por exemplo, voos cancelados e a gestão do aeroporto pediu para que os passageiros não se dirigissem ao local.

"A polícia de West Midlands está a lidar com um incidente a decorrer no local", avançou na rede social X (antigo Twitter).

As operações no aeroporto de Birmingham, no Reino Unido, estão a regressar à normalidade depois deste ter sido evacuado nesta quarta-feira devido a um "veículo suspeito".

Numa atualização realizada às 15h45, a conta oficial do aeroporto informou que "após uma investigação policial, as operações estão a voltar ao normal".

Ainda assim, os clientes que viajam esta quarta-feira "são aconselhados a verificar as informações mais recentes do voo e a chegar ao aeroporto de acordo com o horário de check-in".

Durante o incidente, os passageiros que já se encontravam no local não foram autorizados a desembarcar dos aviões, avançou o jornal Birmingham Live.

No comunicado, o aeroporto de Birmingham pede "desculpa por qualquer inconveniente e perturbação", mas ressalva que "a segurança de todos no aeroporto foi a nossa prioridade número um enquanto trabalhávamos neste incidente com parceiros da Polícia".



Recorde-se que este é o sétimo aeroporto mais movimentado do Reino Unido, tendo registado 11,5 milhões de passageiros no ano passado.