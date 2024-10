Aeroporto de Birmingham evacuado devido a um "veículo suspeito"

O aeroporto de Birmingham, no Reino Unido, foi evacuado esta quarta-feira devido a um "veículo suspeito". A informação foi confirmada ao início desta tarde pela polícia local e pelo próprio aeroporto.

"A polícia de West Midlands está a lidar com um incidente a decorrer no local", é dito na rede social X (antigo Twitter).

Como consequência, as operações do aeroporto "estão suspensas". Há, por exemplo, voos cancelados e a gestão do aeroporto pede para que os passageiros não se dirijam ao aeroporto neste momento.