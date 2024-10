Israel confirma morte de Hashem Safieddine, sucessor do líder do Hezbollah

As forças armadas de Israel confirmaram esta terça-feira o assassinato de Hashem Safieddine, apontado como o próximo líder do Hezbollah no Líbano.

Hashem Safieddine era primo de Hassan Nasrallah, antigo líder do movimento xiita, que também foi eliminado por Israel num bombardeamento realizado no mês passado.

Numa mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter), a Força Aérea israelita adianta que Safieddine foi morto num ataque em Beirute há três semanas, juntamente com outros comandantes do Hezbollah.

O movimento xiita apoiado pelo Irão ainda não confirmou a morte de Hashem Safieddine.

Primo de Nasrallah, Safieddine foi nomeado para o Conselho da Jihad - o órgão responsável pelas suas operações militares - e para o seu conselho executivo, supervisionando os assuntos financeiros e administrativos do Hezbollah.

Safieddine assumiu um papel proeminente falando em nome do Hezbollah durante o último ano de conflito com Israel, discursando em funerais e outros eventos aos quais Nasrallah há muito não podia comparecer por razões de segurança.