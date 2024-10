Hezbollah reivindica “total e única responsabilidade” pelo ataque à casa de Netanyahu

A responsabilidade é do Hezbollah. Mohammad Afif, chefe do gabinete de imprensa do grupo terrorista, deixou claro que o ataque com drone à casa do primeiro-ministro de Israel partiu do Hezbollah.

"O Hezbollah assume a responsabilidade total e exclusiva pelo ataque à casa do primeiro-ministro israelita Netanyahu”, disse, numa conferência de imprensa nos subúrbios do sul de Beirute.



Depois do ataque de domingo, Benjamin Netanyahu acusou o Irão de ter levado a cabo o ataque. Teerão respondeu, apontando o dedo ao Hezbollah. "Esta ação foi levada a cabo pelo Hezbollah libanês", disse, nas Nações Unidas, a missão iraniana.