Espanha. Agostina Rubini morreu num contentor de lixo e terá sido incinerada

A 2 de outubro, em Palma de Maiorca, Agostina Rubini Medina, uma jovem espanhola de 24 anos, saiu à noite com um grupo de amigos. E nunca mais regressou a casa.

Por volta da meia-noite, sozinha, visivelmente embriagada, comprou um pacote de batatas fritas num quiosque. De seguida, foi filmada por câmaras de segurança a deslocar-se para uma paragem de autocarros, onde iria apanhar o transporte para casa. Mas depois desapareceu sem deixar rasto.

Durante três semanas, as autoridades espanholas procuraram Agostina, emitiram alertas, tentaram perceber o que acontecera. Mas sem sucesso. Esta terça-feira, contudo, a polícia revelou o que pensa ter acontecido: uma tragédia infeliz.

As autoridades espanholas acreditam que a jovem terá, sem querer, deixado cair o seu telemóvel dentro de um contentor do lixo junto à paragem de autocarro.

Com o intuito de recuperá-lo, terá entrado no contentor, mas “não terá sido capaz” de sair ou terá perdido do sentidos.

Por azar, pouco depois, o contentor terá sido recolhido por um camião do lixo que transportou a carga para uma incineradora.

As autoridades dizem que a jovem terá falecido devido ao sistema de compactação de resíduos do camião do lixo.

Uma testemunha disse ter visto a carteira e a blusa de Agostina junto ao contentor, cerca de 15 minutos antes do camião ter passado.

A tese da polícia é corroborada pelos dados GPS do telemóvel de Agostina. O registo indica que esteve na paragem de autocarro e depois deslocou-se para a incineradora – onde o telemóvel ficou sem sinal, cerca de 30 minutos depois.

De acordo com o “El Mundo”, as autoridades espanholas e serviços de limpeza estão neste momento à procura dos restos mortais da jovem em duas zonas de tratamento de resíduos da ilha de Maiorca.