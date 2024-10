Moldova diz "sim" à União Europeia por 50,3% dos votos

A Moldova votou favoravelmente à entrada da União Europeia por 50,3% dos votos.

Segundo o Politico, a vitória por margem curta do "sim" à UE está virtualmente confirmada, com 99,2% dos votos contados.

O "não", apoiado por políticos pró-Rússia, liderou durante grande parte da contagem dos votos, ter sido ultrapassado pela resposta positiva à adesão à UE só na fase final.

A Moldova, um dos países mais pobres da Europa, esperava aderir até 2030 à UE, para onde já exporta 65% dos seus produtos e de onde recebe mais de 80% do investimento direto.

As atuais autoridades, a favor da adesão, parecem ter sido prejudicadas pelo facto de a consulta popular coincidir com as eleições presidenciais, após quatro anos de queda do nível de vida devido à Covid-19, ao conflito na vizinha Ucrânia e à guerra energética com a Rússia.