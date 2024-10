"Devolva-nos a nossa terra". Rei Carlos III vaiado na Austrália

O rei Carlos III de Inglaterra foi, esta segunda-feira, vaiado por uma senadora aborígene no Parlamento australiano. "Este não é o seu país", gritou Lidia Thorpe, senadora independente de Victoria.

No final do discurso do rei no Parlamento, em Canberra, Thorpe aproximou-se do palco e gritou palavras de ordem. "Você não é o nosso rei", começou por dizer a defensora dos direitos dos povos indígenas australianos.

"Você não é soberano. Você cometeu genocídio contra o nosso povo. Devolva-nos a nossa terra. Dê-nos o que roubou de nós - os nossos ossos, os nossos crânios, os nossos bebés, o nosso povo", gritou.