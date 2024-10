Senadora democrata lusodescendente rejeita tese de "democracia em risco" com Trump

A senadora democrata, de 62 anos, vê mais vantagens para o país quando o poder não é detido exclusivamente por um só partido, seja ele o Democrata ou o Republicano, acreditando no potencial do "equilíbrio" entre ambos.

"No meu ponto de vista, o impacto de longo prazo de Trump ou Kamala Harris [vice-presidente e candidata democrata] será determinado mais pelo resultado das corridas do Senado e da Câmara dos Representante, e por que partidos controlam a maioria de cada Câmara. Isso é o que realmente vai determinar como nós avançamos como país", advogou.

Em entrevista à Lusa a menos de três semanas das presidenciais, a senadora estadual, cujas raízes portuguesas remontam a Valença do Minho, assegurou acreditar na "resiliência" da democracia norte-americana e manifestou-se "muito otimista" em relação ao futuro do país, independentemente da possibilidade de ser liderado mais quatro anos pelo ex-presidente Donald Trump.

"A eleição vai ser apertada. Eu realmente não consigo dizer quem vai ganhar esta eleição, porque será muito renhida. Mas, independentemente do vencedor, temos que aprender a respeitar-nos uns aos outros e espero que quem quer que seja o nosso próximo Presidente possa unir as pessoas e que nos possamos unir em torno dele ou dela. É isso que temos que fazer como americanos", afirmou.

Num olhar sobre a candidata presidencial do seu partido - Kamala Harris-, a senadora da Pensilvânia refletiu sobre como a vice-presidente foi colocada repentinamente "no topo" da corrida após Joe Biden ter desistido da reeleição, admitindo ter ouvido de vários eleitores descontentamento por não lhes ter sido dada a oportunidade de fazer a "sua própria escolha" através de uma eleição primária com candidatos democratas.

"Acho que há sensacionalismo em torno do nosso processo eleitoral. Isso provavelmente tem sido o aspeto mais dececionante das campanhas. Há muita desinformação a circular sobre o nosso processo eleitoral ser seguro e preciso, então, no final, independentemente de quem vença, precisamos dessa transição suave de poder e da nossa democracia. Isso é realmente crucial", realçou.





Já em relação ao seu estado, a senadora explicou que o que mais preocupa o eleitorado da Pensilvânia é a economia, a imigração ilegal e o aborto, acreditando que serão essas questões que irão determinar a direção do voto.

Lisa Boscola reside em Bethlehem, uma cidade no leste da Pensilvânia onde está localizado o `Portuguese American Club of Bethlehem`, que acolhe vários eventos da comunidade portuguesa local.

A senadora marca presença com frequência em eventos da comunidade portuguesa nessa região norte-americana, de quem garante ser "muito próxima".

"Temos aqui muitos portugueses empresários e eles estão preocupados em expandir os seus negócios. Eles vão votar com base em quem fará a economia mover-se para que os seus negócios prosperem. E deixe-me dizer isto: os portugueses trabalham duro", frisou a política.

"Os portugueses que aqui moram falam comigo sobre a economia o tempo todo. Mas os donos de negócios querem algumas mudanças regulatórias e medidas que os ajudem a expandir os seus negócios. À imagem do que se passa do resto do país, eles estão divididos sobre em quem vão votar. Conversei com alguns que vão na Kamala, outros em Trump. Mas realmente não sabemos quem vai ganhar", concluiu.

As eleições estão marcadas para 05 de novembro e vários estados já iniciaram o processo de voto antecipado e por correspondência.