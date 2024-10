Pelo menos sete mortos em desabamento de cais no sul dos Estados Unidos

Pelo menos sete pessoas morreram na tarde de sábado quando parte de um cais desabou na ilha de Sapelo, no estado da Geórgia, sul dos Estados Unidos, de acordo com as autoridades locais.

Mais de 20 pessoas foram atiradas para as águas do Atlântico após o colapso de um dos corredores do cais, com seis pessoas a terem recebido tratamento em hospitais locais e outras duas a terem sido transportadas em estado crítico, disse em comunicado o Departamento de Recursos Naturais da Geórgia, citado pelo jornal local The Current.

O desabamento teve lugar na ilha de Sapelo, durante uma festa anual dos Geechee, comunidade descendente de antigos escravos. A causa ainda não é conhecida, mas alguns meios de comunicação social sugerem que um dos ferries poderá ter batido numa rampa cheia de gente.