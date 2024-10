"Não" à UE lidera referendo na Moldova. Presidente fala em ataque à democracia

Maia Sandu ainda aguarda pelos resultados finais, mas fala num ataque "sem precedentes" à democracia no país do antigo bloco soviético.

De acordo com a Presidente moldova, grupos criminosos apoiados por forças estrangeiras tentaram comprar 300 mil votos.

"Vamos esperar pelos resultados finais, e vamos responder com decisões firmes", declarou Maia Sandu, em comunicado.

A confirmar-se a vitória do não, de pouco adiantou o governo moldavo, que iniciou as negociações de adesão à UE em dezembro de 2023, ter recebido um grande impulso de Bruxelas na véspera da votação, com um pacote de assistência de 1.800 milhões de euros para os próximos três anos.

A Moldova, um dos países mais pobres da Europa, esperava aderir até 2030 à UE, para onde já exporta 65% dos seus produtos e de onde recebe mais de 80% do investimento direto.

As atuais autoridades, a favor da adesão, parecem ter sido prejudicadas pelo facto de a consulta popular coincidir com as eleições presidenciais, após quatro anos de queda do nível de vida devido à covid-19, ao conflito na vizinha Ucrânia e à guerra energética com a Rússia.