Exército israelita demoliu posição dos capacetes azuis no Líbano

O Exército israelita demoliu, este domingo, uma torre de observação e uma vedação numa posição dos capacetes azuis da ONU, no sul do Líbano. Não há registo de feridos.

Com recurso a uma retroescavadora, os soldados de Israel avançaram sobre a posição dos capacetes azuis, na zona de Marwahin.

A denúncia é feita pelas forças de manutenção da paz, UNIFIL, naquele que é mais um incidente entre Israel e as Nações Unidas naquele país.

A UNIFIL acusa Israel de "flagrante violação do direito internacional e da resolução 1701 do Conselho de Segurança, com o ataque contra a posição dos capacetes azuis.