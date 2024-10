Espanha. Vários comboios cancelados após incidente no túnel de alta velocidade

A operadora ferroviária Renfe cancelou este domingo vários comboios entre Madrid, Valência e Múrcia após um incidente com um comboio sem passageiros registado no sábado no túnel de alta velocidade que liga as estações madrilenas de Atocha e Chamartín.

Vários comboios de alta velocidade com origem em Chamartín e saída prevista entre as 8h30 e as 19h45 (7h30 e 18h45 horas em Lisboa) e o intercidades que devia sair daquela estação às 12h15 (11h15 em Lisboa) foram cancelados, segundo informou a empresa através da rede social X, garantindo a devolução dos bilhetes.