Elon Musk promete dar um milhão de dólares por dia a eleitores da Pensilvânia

A iniciativa de Elon Musk está a levantar questões sobre a legalidade dos pagamentos. Vários especialistas em legislação eleitoral apontam disposições da lei federal que proíbem oferecer dinheiro aos eleitores.

De acordo com o manual de crimes eleitorais do Departamento de Justiça, citado pela agência Reuters, constitui um crime federal pagar pessoas com a intenção de induzi-las ou recompensá-las a votar ou a se registar, crime punível com pena de prisão.

A proibição abrange não apenas despesas monetárias, mas também qualquer coisa de valor monetário, como bebidas alcoólicas ou apostas na lotaria.

Em declarações à estação NBC, o governador do estado da Pensilvânia, Josh Shapiro, disse este domingo que o plano de Elon Musk de dar dinheiro aos eleitores registados na Pensilvânia é "profundamente preocupante" e "é algo que as autoridades policiais poderiam investigar".