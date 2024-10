Aeroporto da Nova Zelândia limita para três minutos o tempo máximo de... abraços

A introdução desta 'regra' gerou um debate nas redes sociais, depois de ter sido publicada uma imagem que mostra uma placa instalada recentemente no aeroporto de Dunedin , localizado no sul da ilha.

Um aeroporto da Nova Zelândia limitou, até ao máximo de três minutos , o tempo de abraços, com o objetivo de reduzir as despedidas prolongadas na área de desembarque.

A placa refere que os passageiros que desejem "despedidas mais afetuosas" e que precisem de mais tempo — mais dos que os três minutos —, devam utilizar o parque de estacionamento, que oferece 15 minutos de permanência gratuita.

A restrição de tempo, refere um comunicado do aeroporto, vai ajudar a melhorar o fluxo de tráfego, além de facilitar o desembarque seguro dos passageiros.



A medida controversa levou o CEO do aeroporto, Daniel De Bono, a reagir, em entrevista à rádio neozelandesa RNZ. Segundo o responsável, "muitos passageiros demoram demasiado tempo", o que "não deixa espaço para outras pessoas".

De Bono fez referência ainda a um estudo, que aponta que "20 segundos de um abraço são suficientes para libertar ocitocina", a conhecida "hormona do amor".

Sobre se vai passar a existir "uma polícia do abraço", o CEO do aeroporto adianta que as equipas de segurança vão apenas pedir aos passageiros que se mudem para o parque de estacionamento.

“Para mim, 10 segundos é o suficiente para um abraço. Mais tempo e entramos num território estranho", explica.