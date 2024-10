Marcelo condena assassinatos em Moçambique

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mostra-se preocupado com a situação de Moçambique, após o assassinato de dois elementos ligados ao partido Podemos.



O chefe de Estado português “acompanha o Governo na condenação dos assassinatos de ontem [sexta-feira] e nas preocupações com a atual situação em Moçambique”, refere uma nota publicada no site da Presidência da República.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português também condenou este sábado liminarmente os assassinatos de Paulo Guambe e de Elvino Dias.



“Portugal condena liminarmente os assassinatos do mandatário do Podemos Paulo Guambe e do advogado Elvino Dias”, lê-se na mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter).

“O povo moçambicano exerceu legitimamente o seu direito de voto. Fazer jus à sua maturidade cívica implica garantir o caráter pacífico e ordeiro do processo subsequente”, acrescenta a publicação.

Elvino Dias, advogado do candidato presidencial Venâncio Mondlane, e Paulo Guambe, mandatário do Podemos, partido que o apoia,foram mortos na sexta-feira à noite, no centro de Maputo, por indivíduos desconhecidos que dispararam sobre a viatura em que seguiam.

Fonte do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) confirmou este sábado os homicídios. A Polícia da República de Moçambique vai pronunciar-se sobre o caso nas próximas horas.

O crime aconteceu na Avenida Joaquim Chissano, centro de Maputo, com fontes no terreno a relatarem uma emboscada por homens armados à viatura em que ambos seguiam, depois das 23h00 locais (menos uma hora em Lisboa), tendo sido disparados vários tiros que acabaram por atingir os dois ocupantes mortalmente.