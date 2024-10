Mais de 70 mortos em ataque na Faixa de Gaza, diz Hamas

Pelo menos 73 pessoas morreram este sábado num ataque israelita contra a cidade de Beit Lahiya, no norte da Faixa de Gaza.

A informação foi avançada por fontes do Hamas, que controlam a Faixa de Gaza.

O bombardeamento atingiu uma zona densamente povoada.

O número de mortos deste ataque poderá aumentar, admitem fontes do executivo do movimento palestiniano.

Dezenas de pessoas estão desaparecidas e feridas.

Este sábado também ficou marcado por bombardeamentos de Israel contra alvos do Hezbollah, no sul do Líbano, e por um ataque com um drone contra a casa do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyhau.

O chefe do Governo de Israel acusou "os aliados do Irão" de tentarem assassiná-lo, garantindo que "vão pagar um preço elevado".



"Os aliados do Irão que tentaram assassinar-me e à minha mulher hoje cometeram um erro lamentável", disse Netanyahu num comunicado.