Gaza. Número de mortes ultrapassa os 42.500 e há quase 100 mil feridos

O número de mortes na Faixa de Gaza desde a escalada do conflito com Israel, a 7 de outubro do ano passado, ultrapassou este sábado as 42.500 mortes.

Segundo números do Ministério da Saúde da região, o número de vítimas mortais foi atualizado para 42.519, a que se somam quase 100 mil feridos (99.637).

Uma das mortes confirmadas é a do líder do Hamas, Yahya Sinwar, durante numa operação militar em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, com o líder supremo do Irão a dizer este sábado que o grupo islamita palestiniano está "vivo e vai continuar a estar", descrevendo o antigo líder como "uma figura brilhante da resistência e da luta".

Yahya Sinwar é considerado o arquiteto do ataque sem precedentes do movimento islamista palestiniano a Israel de 7 de outubro de 2023, que causou a morte de cerca de 1.200 pessoas em Israel e mais de duas centenas de reféns.

Desde então, Israel desencadeou uma ofensiva no enclave palestiniano com número de vítimas muito maior, além da deslocação da maior parte dos seus dois milhões de habitantes. Devido à guerra, Gaza está também a enfrentar uma crise humanitária sem precedentes, com milhares de pessoas a necessitarem de ajuda urgente, segundo as organizações internacionais.