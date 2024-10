França disponível para entrada imediata da Ucrânia na NATO

O ministro dos Negócios Estrangeiros de França afirmou este sábado que Paris está aberto a ideias para um convite imediato para a Ucrânia se juntar à NATO, mas que as negociações sobre o tema com aliados continuam.

“Estamos receptivos a um convite para a Ucrânia se juntar à NATO e essa é uma discussão que estamos a ter com os nossos aliados”, afirmou Jean-Noel Barrot em conferência de imprensa com o seu homólogo Andrii Sybiha.

O governante francês refere também que, a ser verdade, o envio de tropas da Coreia do Norte para apoiar a Rússia na Ucrânia seria uma “enorme escalada” da guerra, mostrando que Moscovo está a ter dificuldades.

Esta quinta-feira, Volodymyr Zelensky confirmou que 10.000 militares da Coreia do Norte se juntaram ao exército russo para ajudar nas operações na Ucrânia.

Além do envio de tropas, Pyongyang tem oferecido grandes quantidades de armas e munições para a Rússia. Desde agosto do ano passado, mais de 13 mil contentores de armamentos foram enviados. Tanto a Coreia do Norte quanto a Rússia negam as acusações, apesar das denúncias recorrentes de Washington e Seul.