Drone lançado contra casa de Netanyahu a partir do Líbano

Um drone foi lançado contra a casa do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, durante a manhã deste sábado.

A confirmação foi dada pelo porta-voz do chefe de governo de Israel, citado pela Reuters, avançando que "Bibi" não se encontrava na habitação e que não foram registadas vítimas.

"Um veículo aéreo não tripulado foi lançado em direção à residência do primeiro-ministro em Cesareia. O primeiro-ministro e a sua mulher não estavam no local e não foram registados feridos no incidente", refere o gabinete de Netanyahu em comunicado citado pela Agência France-Presse (AFP).

As primeiras indicações vieram do exército israelita, que indicaram que uma casa em Cesareia tinha sido atingida por um drone lançado a partir do Líbano.

Além deste, outros dois drones que atravessaram o território israelita foram intercetados.

O ataque não foi ainda reivindicado pelo grupo libanês Hezbollah, que tem vindo a trocar ataques com Israel desde outubro do ano passado.