Venezuela. Assis classifica como “vergonhoso” voto contra de PS e PSD para reconhecer Edmundo González

O eurodeputado socialista Francisco Assis lamenta que o grupo parlamentar do PS tenha votado, esta sexta-feira, no Parlamento contra o reconhecimento da vitória de Edmundo González nas eleições venezuelanas.

Em declarações à Renascença, Francisco Assis afirma tratar-se de uma ofensa à democracia e aos fundadores do Partido Socialista.

“Todos hoje sabemos que Edmundo González foi eleito Presidente da República da Venezuela e todos sabemos que está em curso uma tentativa de fraude eleitoral gigantesca promovida pelo atual Presidente tirano, Nicolás Maduro. Um grande partido como Partido Socialista, um partido que foi fundado e dirigido durante muitos anos por Mário Soares, que é uma figura maior da nossa democracia, um partido que sempre se identificou com estas causas não pode ter qualquer dúvida, nem qualquer hesitação”, diz.

O Parlamento chumbou, esta sexta-feira, o projeto de resolução da Iniciativa Liberal para o reconhecimento de Edmundo González como vencedor das eleições presidenciais venezuelanas.

O PSD foi outro dos partidos que se opuseram, facto que leva o eurodeputado socialista Francisco Assis a classificar de “vergonhosa” a atitude dos dois maiores partidos em Portugal.

“Evidentemente que o PSD também é um grande partido democrático e acho que o que fizeram também ofende, entre outras, a memória do seu fundador, o Dr. Francisco Sá Carneiro. Acho lamentável que os dois maiores partidos da democracia portuguesa não tenham percebido a importância do que estava em causa. É particularmente grave. Também acho que há coisas com as quais não podemos ser cúmplices com o nosso silêncio calculista. Temos que dizer claramente o que se passa e o que se passou hoje foi, do meu ponto de vista, absolutamente vergonhoso”, afirma.

O projeto de resolução apresentado pela IL contou com os votos a favor do Chega, abstenções de CDS-PP e PAN, e votos contra das bancadas do PSD e do PS, bem como do BE, PCP e Livre.

O Parlamento aprovou também uma recomendação do PSD contra o reconhecimento da vitória de Nicolás Maduro.