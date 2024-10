Itália. Juíz ordena regresso de migrantes enviados para a Albânia

Os doze migrantes que foram enviados por Itália para um centro de acolhimento na Albânia vão regressar de novo ao ponto de partida, em Bari, determinou a secção de imigração do tribunal de Roma.

A decisão surge depois de outros quatro migrantes terem regressado a solo italiano na quinta-feira.

Desta forma, todos os 16 migrantes (dez do Bangladesh e 6 do Egito) que tinham sido enviados para o Centro de Permanência para Repatriamento (CPR) de Gjader, na Albânia, vão ser transferidos novamente para o outro lado do Mar Adriático, o que constitui um importante revés legal para as intenções do governo de Giorgia Meloni.

A primeira-ministra italiana, que se encontrava de visita ao Líbano quando tomou conhecimento da decisão, reagiu com fúria, segundo a imprensa italiana, criticando severamente a sentença judicial.