Coreia do Norte já enviou primeiro contingente de tropas para a Rússia

A Coreia do Norte enviou o seu primeiro contingente de 1.500 soldados das forças especiais para Vladivostok, no extremo oriente russo, e enviará mais num futuro próximo, informaram hoje os serviços secretos sul-coreanos.

Os serviços secretos sul-coreanos "detetaram, entre 08 e 13 (de outubro), que a Coreia do Norte transportou as suas forças especiais para a Rússia num navio de transporte da Marinha russa, confirmando o início do envolvimento militar da Coreia do Norte" nos esforços de guerra russos na Ucrânia, indicaram num comunicado, composto também por imagens de satélite detalhadas.

Momentos antes, Seul já tinha avançado que Pyongyang decidiu enviar 12 mil soldados para lutar pela Rússia contra a Ucrânia, possibilidade que já tinha sido avançada pelo Presidente ucraniano.

Segundo os serviços de informações da Coreia do Sul, citados pela agência de notícias Yohhap, a "Coreia do Norte terá decidido recentemente enviar cerca de 12.000 soldados, incluindo forças especiais, para a guerra na Ucrânia".

A mesma fonte adiantou que a deslocação norte-coreana "já começou", sem adiantar mais pormenores.

Na quinta-feira, o vice-ministro da Defesa da Coreia do Sul, Kim Seon Ho, admitiu a possibilidade deste destacamento acontecer, mas considerou que a Coreia do Norte poderia decidir enviar "pessoal civil em vez de militar".

O gabinete da presidência sul-coreana sublinhou que o crescente apoio de Pyongyang à guerra de Moscovo na Ucrânia vai "além da transferência de equipamento militar".

Este apoio "traduz-se no envio de tropas" e representa "uma ameaça significativa à segurança não só do nosso país, mas também da comunidade internacional", alertou.

O chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, advertiu, na quinta-feira em Bruxelas, que cerca de 10.000 soldados norte-coreanos estavam a ser destacados para o território ucraniano ocupado pela Rússia, e preparados para lutar, tendo afirmado que isso constitui "mais um passo em direção a uma guerra mundial".