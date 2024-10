Biden alerta para "inverno muito difícil", mas defende mais apoio à Ucrânia

O Presidente dos Estados Unidos admite que vem aí "um inverno muito" difícil, mas defende que os aliados da Ucrânia têm de manter o seu apoio ao país.

Num discurso na Alemanha esta sexta-feira, Joe Biden apela ao reforço de meios na guerra contra a Rússia, até que se alcance a vitória

"Não podemos parar, temos de manter o nosso apoio até que a Ucrânia conquiste uma paz justa e duradoura, consistente com a carta da ONU. Para que, de novo, a dignidade humana vença", apela.

O chefe de Estado norte-americano está em visita à Alemanha, esta sexta-feira, onde foi distinguido com a Grã-Cruz de Mérito. É a última visita de Biden à Alemanha, antes do fim do seu mandato.

As eleições norte-americanas realizam-se a 5 de novembro.