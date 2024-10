Zelensky alerta para tropas da Coreia do Norte a colaborar com a Rússia na Ucrânia

Volodymyr Zelensky alertou, esta quinta-feira, que já haverá tropas da Coreia do Norte nos territórios ucranianos ocupados pela Rússia, e que sabe que Pyongyang estará a preparar 10 mil soldados para combaterem ao lado do exército russo.

Sem avançar números, o Presidente da Ucrânia alegou que, perante a dificuldade em mobilizar mais soldados, Vladimir Putin procura agora envolver outros países nesta guerra.



"Temos informações dos nossos serviços secretos de que alguns oficiais do exército da Coreia do Norte já estão no território ucraniano temporariamente ocupado, ao lado dos inimigos russos. Juntaram-se ao exército russo. Não sei o número exato, mas, pelos nossos serviços secretos fiquei a saber que, devido ao número de baixas russas, Putin está muito receoso quanto à mobilização", apontou Zelensky,

O chefe de Estado ucraniano garantiu ainda que "a opinião pública" na Rússia é "fortemente contra qualquer mobilização", e que "é por isso que ele está a tentar envolver outros participantes nesta guerra".



Zelensky considera que este pode ser o primeiro passo para uma guerra mundial. O presidente da Ucrânia, que apresentou aos parceiros europeus o "Plano de Vitória" da Ucrânia, avisou que a Coreia do Norte está a preparar 10 mil soldados para combaterem ao lado das tropas russas.

"Com base nas informações que tenho, eles estão a preparar 10 mil soldados. Sabemos que a Coreia do Norte está a preparar 10 mil soldados para enviar, para lutar contra nós. O Irão forneceu drones e mísseis, mas não pessoas... E não oficialmente. E aqui vemos um primeiro passo nesta guerra, o primeiro passo para uma Guerra Mundial", declarou o presidente ucraniano.



Zelensky está em Bruxelas, para participar no último Conselho Europeu formal presidido por Charles Michel. O presidente do Conselho Europeu convidou o líder ucraniano a apresentar aos países europeus o plano para a vitória da Ucrânia na guerra contra a Rússia, numa reunião em que também se debate a situação no Médio Oriente, a imigração, a competitividade e assuntos externos.