Morte de Sinouar é "oportunidade" para acabar guerra em Gaza, diz Kamala

A morte do líder do Hamas, Yahya Sinouar, criou "a oportunidade" de acabar com a guerra em Gaza, defendeu hoje a vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, enquanto o chefe de Estado, Joe Biden, apelou à libertação dos reféns.

"Este momento dá-nos uma oportunidade de finalmente acabar com a guerra em Gaza, e ela deve acabar de tal forma que Israel esteja seguro, os reféns sejam libertados, o sofrimento em Gaza acabe e o povo palestiniano possa alcançar o seu direito à dignidade, segurança, liberdade e autodeterminação", reagiu Kamala Harris, também candidata democrata às presidenciais norte-americanas de novembro, num evento de campanha na Universidade de Wisconsin-Milwaukee.

Já Joe Biden afirmou que a morte do líder do Hamas por tropas israelitas representa um "bom dia para Israel, para os Estados Unidos e para o mundo", e avaliou o momento como uma "oportunidade" para libertar os reféns detidos pelo Hamas e acabar com a guerra na Faixa de Gaza, iniciada há um ano.

Israel confirmou hoje que matou o principal líder do Hamas e mentor dos ataques de 07 de outubro de 2023, Yahya Sinouar, o homem mais procurado do grupo islamita palestiniano na ofensiva israelita na Faixa de Gaza.

A confirmação oficial surgiu após informações anteriores terem dado conta da elevada probabilidade de um dos mortos resultantes de uma operação de rotina do Exército israelita, na quarta-feira na Faixa de Gaza, ser Yahya Sinouar.

O alto dirigente do Hamas tinha ascendido à liderança do grupo palestiniano após a morte de Ismail Haniyeh, num ataque israelita em Teerão no final de julho.