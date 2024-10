Líder do Hamas foi assassinado, confirma Israel

Israel confirmou a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar. Segundo o Times of Israel, o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita enviou uma mensagem a vários chefes de diplomacia de países aliados de Telavive.

“O assassino em massa Yahya Sinwar, responsável pelo massacre e pelas atrocidades de 7 de outubro, foi morto hoje [quinta-feira] por soldados das IDF”, escreve Katz nessa mensagem, segundo a imprensa israelita. “Esta é uma grande conquista militar e moral para Israel e uma vitória para todo o mundo livre contra o eixo maligno do islamismo radical liderado pelo Irão.”

Para Katz, o assassinato de Sinwar “cria a possibilidade” de libertar imediatamente os reféns feitos durantes os ataques de 7 de outubro e de libertar Gaza do Hamas e do controle iraniano.

“Israel precisa do seu apoio e assistência agora mais do que nunca para avançarmos juntos nessas metas importantes”, termina Katz na missiva enviada a vários ministros dos Negócios Estrangeiros.

(em atualização)