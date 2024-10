Cerca de 345 mil pessoas em Gaza terão "fome catastrófica" no inverno

Cerca de 345 mil habitantes de Gaza vão enfrentar fome a "um nível catastrófico" este inverno, o que representa um aumento de mais de 150% em relação aos valores atuais, alerta a ONU num relatório publicado esta quinta-feira.

De acordo com a análise das Nações Unidas, há atualmente 133 mil pessoas em Gaza nesta situação.

A ajuda alimentar que chegou no verão permitiu melhorar a situação, mas a quase cessação dos comboios desde setembro deverá inverter a tendência, lamenta o relatório do Quadro Integrado de Classificação de Segurança Alimentar (IPC), fruto do trabalho de conhecimentos especializados de organizações não-governamentais (ONG) e de agências das Nações Unidas, incluindo a da Alimentação e Agricultura (FAO), com sede em Roma.

"Este declínio drástico do cenário vai limitar muito a capacidade das famílias de se alimentarem e de terem acesso a bens e serviços básicos nos próximos meses", indica o documento do IPC.

A publicação deste relatório surge depois de os Estados Unidos e responsáveis da ONU terem alertado Israel contra uma "política de fome" orquestrada em Gaza para "transformá-la numa arma de guerra", conceito ao qual Telavive se opôs firmemente.