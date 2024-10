Trump sugere taxas às importações acima de 50% para salvar empregos

O ex-presidente norte-americano e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, insistiu hoje na necessidade de impor taxas às importações e sugeriu que estas devem ser superiores a 50%, para salvar empregos nos Estados Unidos.

"Para mim, a palavra mais bonita do dicionário é taxa", frisou o republicano, em entrevista no Economic Club of Chicago com o editor-chefe da agência Bloomberg, John Micklethwait.