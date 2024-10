Na Lua, veste-se Prada. Revelado novo fato de astronautas da NASA

Para já, o fato espacial é apenas para ser visto e não usado. Apenas em 2026, data prevista para a missão Artemis 3, deverá cobrir o corpo dos astronautas da Agência Espacial Americana que irão viajar até à Lua, a primeira missão deste género depois do Programa Apollo que, entre 1961 e 1972, tentou (e conseguiu) levar o Homem à Lua.

Segundo a apresentação, as características do fato foram pensadas para suportar temperaturas extremas no polo sul lunar e, em contrapartida, suportar também as temperaturas mais baixas durante, pelo menos, duas horas.



Para as caminhadas espaciais, o fato tem autonomia de oito horas.