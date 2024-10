Kamala Harris volta a questionar saúde mental de Trump

[Pode ver o episódio no evento de campanha de Donald Trump no vídeo abaixo, a partir do minuto 1:52:50)

A noite eleitoral tomou, portanto, um rumo insólito durante quase 40 minutos, com música e o antigo presidente a balançar-se e de microfone na mão.

O público foi brindado com "Con Te Partiro", de Andrea Bocelli e Sarah Brightman, "Hallelujah", de Rufus Wainwright, "Nothing Compares 2 U", de Sinéad O'Connor, "An American Trilogy", de Elvis Presley, "Rich Men North of Richmond", de Oliver Anthony, "November Rain", dos Guns N' Roses.

Para fechar, Trump disse aos apoiantes que iriam ouvir "YMCA", dos Village People -- um êxito que se tornou um dos pontos de referência dos seus comícios -- e, depois dessa música, acrescentou: "Podem ir para casa".

Nos últimos dias, Kamala Harris tem acusado repetidamente o seu adversário na corrida à Casa Branca de ser mentalmente "instável".