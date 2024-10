Google assina acordo para alimentar centros de dados com energia nuclear

No mesmo texto, lê-se que "ao produzir eletricidade de vários reatores", a Kairos Power poderá acelerar a produção de energia e, espera, baixar o custo da tecnologia e poder disseminá-la no mercado o mais cedo possível.

Além dos benefícios climáticos, sublinha Terrell, a construção de pequenos reatores modulares - do inglês Small Modular Reactors (SMR) - podem "reduzir os prazos de construção, permitir a sua utilização em mais locais e prever o resultado do projeto final".

Os detalhes do plano não são conhecidos, mas a Google e a Kairos Power esperam poder ativar o funcionamento do primeiro reator nuclear ainda esta década. O objetivo principal é que o número aumente até 2035.

A notícia deste acordo chega três semanas depois de a Microsoft anunciar a reativação da central nuclear de Three Mile Island, para criar uma "fonte de energia limpa para centros de dados para inteligência articificial", lê-se na BBC. A empresa tecnológica pretende reabrir a estrutura em 2028.

Em 1979, a ilha, localizada na Pensilvânia, foi palco do "pior acidente nuclear da história dos Estados Unidos", apesar de não ter causado feridos nem mortos. De acordo com a mesma fonte, antes do incidente, esta era uma das centrais nucleares mais seguras do mundo.

À semelhança da Google, também a Microsoft pretende atingir a descabornização das suas fontes de energia nos próximos anos.

Às duas gigantes junta-se a Amazon, que, em março passado, também mostrou a intenção de construir um centro de dados alimentado por energia nuclear na Pensilvânia.