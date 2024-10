EUA avisam Israel. Ou melhora situação humanitária em Gaza ou perde ajuda militar

15 out, 2024 - 18:45 • João Pedro Quesado com Reuters

Os Estados Unidos da América (EUA) avisaram Israel para tomar medidas para melhorar a situação humanitária na Faixa de Gaza nos próximos 30 dias, com a possível consequência de enfrentar restrições na ajuda militar norte-americana caso não cumpra. Este é o mais recente numa série de avisos dos EUA a Israel desde há um ano, quando iniciou os ataques com o propósito de derrotar o Hamas após o atentado de 7 de outubro. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, escreveram a responsáveis israelitas no domingo, exprimindo preocupação sobre a deterioração da situação humanitária no enclave palestiniano, confirmaram as autoridades norte-americanas esta terça-feira. "Estamos a escrever agora para sublinhar a profunda preocupação do governo dos EUA sobre a deterioração da situação humanitária em Gaza, e pedimos ações urgentes e sustentadas pelo vosso governo este mês para inverter a trajetória", pode ler-se na carta de Blinken e Austin aos homólogos israelitas, publicada na rede social X por um jornalista do site "Axios". A veracidade da carta foi confirmada à Reuters por fontes oficiais.

A carta é o mais recente e mais claro ultimato até agora ao governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu desde o início dos atuais ataques na Faixa de Gaza, levantando a possibilidade de uma mudança no apoio de Washington a Israel. Os EUA têm repetidamente pressionado Israel a melhorar as condições humanitárias em Gaza desde o início da resposta militar ao ataque do Hamas, a 7 de outubro de 2023. Apesar disso, e das cedências inexistentes de Netanyahu, a administração de Joe Biden tem-se recusado a impor restrições aos milhares de milhões de dólares em apoio militar que os EUA enviam a Israel. A Casa Branca, que tem consistentemente sublinhado o apoio ao direito de Israel se defender, parece querer equilibrar as críticas às ações de Israel na Faixa de Gaza com um forte apoio militar. No dia em que a carta foi enviada, os EUA anunciaram a colocação de militares e de um sistema avançado de defesa anti-aérea contra mísseis em Israel.