Talibãs proíbem publicação de imagens de seres vivos

O Governo talibã do Afeganistão proibiu os meios de comunicação social de publicar imagens de seres vivos, acrescentando que os jornalistas das várias províncias já tinham sido avisados da aplicação gradual da medida.

"A lei aplica-se em todo o Afeganistão e será implementada gradualmente", disse hoje Saiful Islam Khyber, porta-voz do Ministério da Promoção e Prevenção da Virtude à agência de notícias francesa AFP, argumentando que as imagens de seres vivos são contrárias à lei islâmica.

As autoridades promulgaram, durante o verão, uma lei de 35 artigos para "promover a virtude e prevenir o vício" entre a população, em conformidade com a 'sharia' (lei islâmica), imposta no país desde o regresso dos talibãs ao poder no Afeganistão, em 2021.

O texto contém várias medidas dirigidas aos meios de comunicação social, incluindo a proibição da publicação de imagens de seres vivos, "conteúdos hostis à 'sharia' e à religião" ou que "humilhem os muçulmanos".

No entanto, vários aspetos deste texto ainda não foram rigorosamente aplicados e as autoridades talibãs continuam a publicar regularmente fotografias de pessoas nas redes sociais.

As imagens de seres vivos foram proibidas em todo o país quando este foi governado pelas autoridades talibãs entre 1996 e 2001.