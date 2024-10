Quatro soldados israelitas mortos em ataque com drone do Hezbollah

Quatro soldados israelitas morreram este domingo num ataque com drone pelo Hezbollah que atingiu uma base militar perto de Haifa, anunciaram as autoridades israelitas.

“No domingo, um veículo aéreo não-tripulado lançado pela organização terrorista Hezbollah atingiu uma base militar adjacente a Binyamina [no distrito de Haifa]. Todos os feridos foram retirados para hospitais e as famílias notificadas. Quatro soldados das Forças de Defesa de Israel foram mortos no incidente e sete gravemente feridos”, pode ler-se num comunicado publicado na conta do Ministério israelita dos Negócios Estrangeiros na rede social X.

Segundo a agência Associated Press, é o ataque mais mortífero do Hezbollah desde que Israel lançou a sua ofensiva terrestre sobre o grupo terrorista no sul do Líbano há quase duas semanas.

Segundo informação inicialmente divulgada pelo serviço de emergência de Israel Magen David Adom (MDA), 67 pessoas ficaram feridas, das quais quatro em estado crítico, cinco em estado grave e 14 em estado moderado, enquanto os restantes apresentam ferimentos ligeiros.