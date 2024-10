PM polaco defende decisão de suspender lei do asilo

O primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, defendeu esta segunda-feira um plano para suspender temporariamente o direito de asilo, manifestando as organizações de direitos humanos e a sociedade civil preocupações com tal medida.

A Polónia enfrenta desde 2021 dificuldades relacionadas com as pressões migratórias na sua fronteira com a Bielorrússia - que também faz parte da fronteira externa da União Europeia (UE).

"É nosso direito e nosso dever proteger a fronteira polaca e europeia. A sua segurança não será negociada", declarou esta segunda-feira Tusk na rede social X (antigo Twitter).

Sucessivos Governos polacos acusaram a Bielorrússia e a Rússia de organizarem o transporte em massa de migrantes do Médio Oriente e de África para as fronteiras orientais da UE, com o objetivo de desestabilizar o Ocidente.

Consideram essa ação como parte de uma guerra híbrida que acusam Moscovo de travar contra o Ocidente, enquanto prossegue há quase três anos a sua invasão em grande escala da Ucrânia.

Alguns migrantes pedem asilo na Polónia, mas antes de os pedidos serem processados, atravessam a zona de livre circulação da UE para alcançar a Alemanha ou outros países da Europa Ocidental.