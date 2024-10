Israel mata 21 pessoas em cidade cristã no norte do Líbano

Horas antes, um ataque aéreo israelita contra o pátio de um hospital na Faixa de Gaza matou pelo menos quatro pessoas e provocou um incêndio que varreu um campo de tendas para pessoas deslocadas pela guerra, deixando mais de duas dezenas com queimaduras graves, segundo os médicos palestinianos.

Além dos 21 mortos, o ataque provocou ainda oito feridos, adianta o Ministério da Saúde do Líbano.

As bombas israelitas atingiram um prédio que estava arrendado a famílias deslocadas, disse à agência Reuters o autarca Joseph Trad.

O ataque, sobre o qual o exército israelita não fez qualquer comentário, atingiu um pequeno edifício de apartamentos na aldeia de Aitou, longe dos principais redutos do grupo militante Hezbollah no sul e no leste do país.

Um ataque aéreo israelita atingiu esta segunda-feira um edifício de apartamentos numa localidade de maioria cristã, no norte do Líbano, matando pelo menos 21 pessoas, avançam fontes dos serviços de emergência.

De acordo com o Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, os registos hospitalares revelam que quatro pessoas morreram e 40 ficaram feridas, tendo 25 pessoas sido transferidas para o Hospital Nasser, no sul de Gaza, após terem sofrido queimaduras graves.

Nos últimos meses, o exército israelita tem atacado repetidamente abrigos e campos de tendas sobrelotados , alegando que os combatentes do movimento islamita palestiniano Hamas os utilizam como locais de preparação para ataques.

Israel continua a levar a cabo ataques quase diários em toda a Faixa de Gaza, mais de um ano após o início da guerra, lançando um grande ataque terrestre no norte, onde diz haver militantes reagrupados.

A guerra começou após o ataque do Hamas ao sul de Israel no dia 07 de outubro de 2023, que resultou na morte de cerca de 1.200 pessoas, na sua maioria civis, e no sequestro de 250 reféns, dos quais cerca de 100 ainda se encontram detidos em Gaza, um terço dos quais se pensa estarem mortos.

A retaliação de Israel matou mais de 42.000 palestinianos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza controlado pelo Hamas, que não indica quantos deles eram combatentes, mas refere que as mulheres e as crianças representam mais de metade das vítimas mortais.

Cerca de 90% da população de Gaza - 2,3 milhões de pessoas -, foi deslocada pela guerra, muitas vezes por diversas vezes, e grandes áreas do território costeiro foram completamente destruídas.

Israel ordenou que toda a população remanescente do terço norte de Gaza, estimada em cerca de 400.000 pessoas, fosse evacuada para o sul e, desde o início do mês, não permitiu a entrada de quaisquer alimentos no norte.

Centenas de milhares de pessoas no norte obedeceram às ordens de evacuação israelitas no início da guerra e não foram autorizadas a regressar.

[notícia atualizada às 22h55]