Israel "elimina" um dos cérebros do ataque do Hamas

O Exército israelita anunciou esta segunda-feira a morte de Samer Abu Daqqa, considerado um dos "cérebros" do ataque sem precedentes do Hamas em outubro do ano passado.

Samer Abu Daqqa era o responsável pela unidade aérea do grupo palestiniano Hamas.



Foi "eliminado" numa ação realizada em setembro na Faixa de Gaza, indicam as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa).

O Hamas ainda não confirmou a informação.

Abu Daqqa “foi responsável por vários atentados terroristas, incluindo o lançamento de drones e veículos aéreos não tripulados contra o território israelita e tropas das Forças de Defesa de Israel”, refere o Exército israelita numa mensagem publicada no Telegram.

De acordo com as IDF, o comandante do Hamas "foi um dos responsáveis pelas infiltrações de parapentes e drones no território israelita durante o massacre de 7 de outubro”.