Ataque de Israel no norte do Líbano mata pelo menos 18 pessoas

Um ataque aéreo israelita atingiu esta segunda-feira um edifício de apartamentos no norte do Líbano, matando pelo menos 18 pessoas, de acordo com a Cruz Vermelha libanesa.

O ataque, sobre o qual o exército israelita não fez qualquer comentário, atingiu um pequeno edifício de apartamentos na aldeia de Aito, longe dos principais redutos do grupo militante Hezbollah no sul e no leste do país.

Horas antes, um ataque aéreo israelita contra o pátio de um hospital na Faixa de Gaza matou pelo menos quatro pessoas e provocou um incêndio que varreu um campo de tendas para pessoas deslocadas pela guerra, deixando mais de duas dezenas com queimaduras graves, segundo os médicos palestinianos.

Os militares israelitas afirmaram que o ataque visava militantes escondidos entre civis, sem fornecer provas.