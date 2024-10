Número de mortos causados pelo furacão Milton sobe para 23

O furacão Milton que atingiu o estado norte-americano da Florida na noite de quarta-feira já causou 23 mortos, segundo o último balanço divulgado este domingo pelas autoridades.

As últimas mortes são a de duas pessoas esmagadas por árvores, conforme noticiaram as autoridades locais à rede norte-americana CBS.

Mais de 1.000 equipas de resgate continuam hoje a trabalhar no terreno, enquanto se aguarda a chegada do Presidente dos EUA, Joe Biden, para avaliar as consequências de uma tempestade que deixou danos estimados em 50 mil milhões de dólares.

O furacão atingiu a costa da Florida na noite de quarta-feira, em Siesta Key, perto da cidade de Sarasota, com ventos máximos sustentados de 205 quilómetros por hora, ou seja, categoria 3.

O Milton é o quinto furacão a atingir os Estados Unidos este ano e o terceiro a afetar a Florida.

Na semana passada, o furacão Helene foi considerado o segundo furacão mais mortífero a atingir o território continental dos Estados Unidos nos últimos 50 anos, superado apenas pelo Katrina, que matou 1.833 pessoas em 2005.