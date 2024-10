Guterres diz que Israel pode ter cometido "crimes de guerra" contra força de paz da ONU

António Guterres avisa que quaisquer ataques contra forças de manutenção de paz da ONU, podem constituir um crime de guerra.

Em comunicado, o Secretário-Geral das ONU afirma que as forças da UNIFIL vão permanecer em todas a posições e reitera que os soldados da paz e as suas instalações nunca devem ser alvo e ataques, pois violam o direito internacional.

“Os ataques contra as forças de manutenção da paz constituem uma violação do direito internacional, incluindo o direito humanitário internacional. Podem constituir um crime de guerra”

Israel, entretanto, defendeu-se das acusações de ataques à Força da ONU no Sul do Líbano, dizendo que entrou no aquartelamento para resgatar soldados feridos.

Em comunicado, o Exército de Israel adianta que as suas ações não representaram perigo para a missão de paz da ONU.

Pelo menos cinco soldados da UNIFIL ficaram recentemente feridos durante os combates no sul do Líbano entre as forças israelitas e o grupo xiita libanês Hezbollah, aliado do movimento sunita palestiniano Hamas, em guerra com Israel há um ano.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, pediu este domingo ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que retire imediatamente a Força de Interina das Nações Unidas no Líbano (FINUL) "para um local seguro".

"Senhor secretário-geral retire as forças da FINUL para um local seguro. É preciso fazê-lo já, imediatamente", declarou Netanyahu durante um discurso, interpelando diretamente Guterres, em inglês.