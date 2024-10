Espanhóis saem à rua em defesa de uma descida nos preços das casas

Sob o lema "Acabou-se!Baixemos as rendas", organizações sindicais, de moradores, de inquilinos, de estudantes e ambientais manifestam-se em Espanha para exigir medidas eficazes que ajudem a conter o preço das casas arrendadas.

A oferta de arrendamento permanente em Espanha diminuiu 33% nos últimos cinco anos, enquanto a de arrendamento sazonal mais do que triplicou, segundo um estudo publicado pelo portal imobiliário "Idealista", que indica que Barcelona é a cidade mais afetada por esta tendência.

De acordo com os dados do site, 75% da oferta de arrendamento permanente em Barcelona desapareceu nos últimos cinco anos e a de habitação temporária nesta cidade atinge 46% do mercado.

O estudo revela que em três outras cidades a oferta foi reduzida para menos de metade: Oviedo (-55%), San Sebastian (-54%) e Las Palmas de Gran Canaria (-51%).

Madrid e Palma ocupam a quinta posição, com uma diminuição de 46% no número de imóveis anunciados para arrendamento permanente.

Na oferta de arrendamento sazonal, os maiores aumentos registaram-se em Málaga (466% mais do que há cinco anos), Alicante (309%), Sevilha (279%), Valência (276%), Barcelona (244%), Bilbau (217%) e Palma (208%).

Com aumentos inferiores a 200% (o que equivale a triplicar) encontram-se Madrid (159%) e San Sebastian (136%).