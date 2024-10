Alex Salmond, arquiteto do referendo sobre a independência da Escócia, morre aos 69 anos

O antigo primeiro-ministro escocês Alex Salmond, considerado o arquiteto do referendo sobre independência da Escócia em 2014, morreu aos 69 anos, avançou hoje a BBC.

Alex Salmond, que liderou o Governo de Edimburgo entre 2007 e 2014, morreu após adoecer na Macedónia do Norte, segundo a emissora pública britânica.

Salmond era considerado o arquiteto do referendo realizado em 18 de setembro de 2014, que resultou na vitória do 'Não' com 55%, contra 45% de votos a favor da independência da Escócia.

Anas Sarwar, líder do Partido Trabalhista Escocês, salientou que Alex Salmond foi uma "figura central na política por mais de três décadas".