Um morto e 12 retidos numa mina dos Estados Unidos

Pelo menos uma pessoa morreu e 12 estão presas após um incidente numa mina do Colorado, nos Estados Unidos.

A informação é confirmada por Jason Mikesell, xerife de Teller County, que confirma ainda que 11 pessoas já foram salvas.

O incidente terá ocorrido num dos elevadores do espaço.

A mina de Mollie Kathleen, antiga mina de ouro, é agora um ponto turístico.

Segundo as informações no local, as pessoas devem estar a mais de 300 metros de profundidade. As operações de salvamento ainda decorrem.