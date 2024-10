Rangel deplora ataque "inaceitável" contra UNIFIL e apela a contenção de Israel

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, considerou esta sexta-feira "inaceitáveis" os ataques de que a força de manutenção de paz da ONU no Líbano (UNIFIL) foi alvo, considerando que Israel está a "usurpar" a sua legitimidade para atuar.

Falando no final da XI Cimeira dos Países do Sul da União Europeia (MED9) em Pafos, Chipre, e que foi dominada pelo alastramento do conflito no Médio Oriente com as operações militares israelitas no Líbano, que entre quinta-feira e hoje provocaram feridos entre os "capacetes azuis" da ONU, Rangel considerou que se vive "uma situação muito preocupante" e apelou à contenção "de todos, mas em particular" de Israel.

O chefe da diplomacia considerou "inaceitável que haja uma ação deliberada contra as forças da ONU que estão no Líbano", apontando que na reunião de líderes do MED9 - na qual representou Portugal em substituição do primeiro-ministro, Luís Montenegro -- foi possível ter "informação muito circunstanciada sobre essa matéria, porque tanto a França, como a Itália, como a Espanha [três países que também integram o MED9] têm efetivos em número relevante no Líbano, justamente em missões de paz das Nações Unidas".